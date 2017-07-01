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نجيب ساويرس: قرار رفع أسعار الوقود شجاع
نجيب ساويرس‎

نجيب ساويرس: قرار رفع أسعار الوقود شجاع

2017-07-01 23:15:02
كتب - متابعات

أكد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، أن قرار تحريك أسعار المواد البترولية ضروري وشجاع وتأخر 20 عامًا، موضحًا أنه في حال اتخاذ مثل تلك القرارات خلال الأعوام الماضية كانت ستكون كلفتها أقل بكثير من الآن ولن يشعر بحدتها المواطن.
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج “هنا العاصمة”، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “سي بي سي”، أنه لا يجوز أن يحصل المواطن الغني على لتر البنزين بجنيه وثمنه الحقيقي 5 جنيهات، موضحا أنه يجب على الحكومة عرض أسباب تحريك أسعار المواد البترولية أمام المواطنين.
ورحب ساويرس بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة، قائلًا: “أحيي الحكومة على شجاعة اتخاذ القرارات المصيرية غير الشعبية”، داعيًا الدولة إلى ضرورة اتخاذ مزيد من قرارات تحريك مناخ الاستثمار والانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار والقضاء على الروتين والبيروقراطية وخفض سعر الفائدة.

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