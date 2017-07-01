اعتذرت صحيفة “الجزيرة” السعودية، عن المقال الذي نشرته للكاتب رمضان العنزي، وتضمن مغالاة في مدح الملك سلمان، الذي وجَّه بالقبض على كاتبه، ومحاسبة الصحيفة.

وقالت “الجزيرة” في تنويه واعتذار عن المقال:

«ما ورد من كلمات في عنوان مقال الكاتب رمضان العنزي اجتهاد غير مقبول.. ونبرأ إلى الله من ذلك».

وأضافت الصحيفة: «في مقال الكاتب رمضان بن جريدي العنزي، المنشور في عدد يوم الجمعة الماضي، ورد في العنوان بعض الكلمات التي اجتهد الكاتب فيها اجتهادًا غير موفَّق، بما يؤدي إلى مسلك يمس ذات وأسماء الله- عز وجل؛ إذ لم يكن العنوان ولا المقال في محله، ولا يتسق مع ذكر شخصية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز».

وتابعت: «وصحيفة الجزيرة تستدرك وتعتذر عما ورد في عنوان المقال من كلمات تمس الذات الإلهية، وتبرأ إلى الله من ذلك الخطأ غير المقصود. كما أن العبارات والمديح الذي أطراه الكاتب في شخصية خادم الحرمين الشريفين بالتأكيد لم ولن يقبل، رغم ما حباه الله به من شرف خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والوطن والشعب».