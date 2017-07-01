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حلا الترك ترتدي الأسود في جلسة تصوير حديثة بعد تبرأ والدها منها.. صور
حلا الترك

حلا الترك ترتدي الأسود في جلسة تصوير حديثة بعد تبرأ والدها منها.. صور

2017-07-01 23:02:50

بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بينها وبين والدها محمد الترك، والتي أدت لتبرأه منها، خضعت الفنانة البحرينية حلا الترك لجلسة تصوير جديدة.

الفنانة البحرينية ظهرت في الجلسة مرتدية ملابس باللون الأسود، وتجمع شعرها إلى الخلف، في إطلالة حزينة.

حلا علقت على الصور قائلة: “لا تخف من أن تتكلم. استمر في المكافحة من أجل أحلامك.. السعادة والثقة هي أجمل الأشياء التي يمكنك ارتداؤها.. لن نحقق النجاح ونصفنا يعيش في الماضي”.

يذكر أن حلا كانت قد صرحت، خلال استضافتها في برنامج “مجموعة إنسان”، أن دنيا بطمة هي التي كانت تضع لها الماكياج الكثيف، والذي كان يتسبب في الهجوم عليها، كما أكدت أنها لم تكن على علم بما ستقوله دنيا عن والدتها، خلال استضافتهما في أحد البرامج الفنية، وقد أثارت هذه التصريحات غضب والدها وزوجته،وأعلن تبرأه منه.

حلا الترك

حلا الترك

حلا الترك

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