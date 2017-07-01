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المصيلحي يكشف حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول
محمد علي مصيلحي

المصيلحي يكشف حقيقة رفع أسعار كروت شحن المحمول

2017-07-01 22:59:39


كشف الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، حقيقة زيادة أسعار كروت شحن المحمول، مؤكدًا أنه لا يمكن زيادتها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كل يوم”، المذاع على قناة “أون إي”، تقديم عمرو أديب، أنه لا يمكن لشركات المحمول إقرار زيادة جديدة على كروت الشحن، إلا بعد الرجوع لجهاز تنظيم خدمة الاتصالات.

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