فاز المنتخب الوطني لكرة السلة شباب تحت 19 عاما، على نظيره منتخب بورتريكو بنتيجة (67-65)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم المقامة حاليا بالقاهرة، وتستمر حتى يوم 9 يوليو الجاري.

وقدم المنتخب مباراة قوية في افتتاح جولات المونديال، اعتمد فيها المدير الفني على الضغط الهجومي وتصويب الكرات الثلاثية.