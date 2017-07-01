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مصر تفوز على بورتريكو في بطولة كأس العالم
مباراة كرة سلة - مباراة سلة

مصر تفوز على بورتريكو في بطولة كأس العالم

2017-07-01 23:00:21
كتب - متابعات

فاز المنتخب الوطني لكرة السلة شباب تحت 19 عاما، على نظيره منتخب بورتريكو بنتيجة (67-65)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثانية من بطولة كأس العالم المقامة حاليا بالقاهرة، وتستمر حتى يوم 9 يوليو الجاري.

وقدم المنتخب مباراة قوية في افتتاح جولات المونديال، اعتمد فيها المدير الفني على الضغط الهجومي وتصويب الكرات الثلاثية.

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