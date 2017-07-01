ظهر الفنان المصري عمرو دياب مؤخرا في حفل زفاف لاعب كرة القدم رمضان صبحي وسط حضور كروي كبير.

الفنان المصري أثار الجدل بعدما ظهر بقميص أسود به نقط بيضاء ظهر به من قبل في حفل زفاف ابنة الفنانة منى عبدالغني منذ فترة قليلة، مما سبب حالة من الدهشة بين الجمهور لتكراره نفس الطلة.

عمرو سبب أيضا صدمة للجمهور بسبب نحافته الزائدة والتي لا يستطيع الفانز أن يستسيغها رغم أن الفنان ظهر بهذا الشكل منذ فترة، كما بدت التجاعيد واضحة على ملامحه.