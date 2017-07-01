«لم أؤمن يوماً بعدالة الأرض».. بهذه الجملة علق عبدالستار تميم والد الفنانة اللبنانية الرّاحلة سوزان تميم على الإفراج عن رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى المتورط في قضية مقتلها بعفو رئاسي ضمن 502 من المسجونين بمناسبة عيد الفطر المبارك.

عبدالستار قال: «لا أريد أن أطعن بالقضاء المصري، القضاء المصري نزيه وقام بواجبه على أتمّ ما يرام»، وأضاف: «المجرم خرج بعفو من رئيس الجمهوريّة لا علاقة للقضاء فيه».

وعن رد فعله بعد معرفته بخبر الإفراج عن رجل الأعمال المصري الذي حرض على قتل ابنته، قال تميم-في تصريحات لسيدتي.نت: «لم أؤمن يوماً بعدالة الأرض، على هذه الأرض ليس ثمّة عدالة، أؤمن فقط بعدالة الله، أين سيذهب هؤلاء المجرمون من غضب الله؟ أين سيهربون من عقابه؟ أنا أؤمن أنّ الله سيأخذ حقّ ابنتي، الله فقط... أما على هذه الأرض فلم أؤمن يوماً أنّ ثمة عدالة وإنصاف... في عدالة السماء لا يوجد قاضٍ ولا رئيس ولا مرؤوس ولا مستشار، يوجد ربنا سبحانه وتعالى هو العادل، خليهن عايشين لوين بدهن يوصلوا؟ أنا أنتظر عدالة الله»، واختتم حديثه بقوله: «ما يهمّني اليوم أن تكون سوزان مرتاحة حيث هي».

يُذكر أن سوزان تميم تم العثور عليها مذبوحة يوم 28 يوليو عام2008 بشقتها في دبي، واتهمت شرطة دبي محسن السكري، ضابط أمن الدولة المصري السابق، بقتل الفنانة، فألقت الشرطة المصرية القبض عليه، واعترف بتقاضيه مبلغاً كبيراً من هشام طلعت مصطفى ليقتلها، وقد حكمت المحكمة بالمؤبد على السكري و١٥ عاماً على هشام طلعت مصطفى، إلا أن الأخير خرج بعد ثلاث أرباع المدة بعد قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 502 من المسجونين بمناسبة عيد الفطر المبارك.