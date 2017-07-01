قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم: إن العلاقة بين حركته ومصر، تشهد نقلة نوعية وإيجابية، خاصة بعد التفاهمات الأخيرة في القاهرة”.

وذكر قاسم في تصريحات صحفية، أن حماس والجهات الرسمية في غزة تتخذ مجموعة من الإجراءات التي تساهم في ضمان أمن الحدود على الجانبين، إدراكًا منهما أن الأمن القومي المصري هو جزء من الأمن القومي الفلسطيني، وحماس لديها مصلحة مشتركة لتعزيز تلك العلاقة.

وأعرب قاسم عن أمله بأن تتطور العلاقة بين حماس ومصر مستقبلًا، بما يشمل فتح معبر رفح البري، وتسهيل مرور الأفراد والبضائع التجارية.