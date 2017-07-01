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عودة نواب مصر بعد انسحابهم من مؤتمر المعارضة الإيرانية
مجلس النواب

عودة نواب مصر بعد انسحابهم من مؤتمر المعارضة الإيرانية

2017-07-01 22:45:36
كتب - متابعات

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، عدد من أعضاء مجلس النواب قادمين من باريس بعد انسحابهم من المشاركة في مؤتمر المعارضة الإيرانية الذي يعقد بالعاصمة الفرنسية باريس بعنوان “إلى أين تذهب إيران؟”.

وياتي انسحاب النواب بعدما أعلن المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، في بيان رسمي صادر عن الأمانة، أن عددا من النواب وُجّهت لهم دعوات شخصية غير رسمية للسفر لفرنسا، لحضور المؤتمر السنوي العام للمعارضة الإيرانية، وانتهى مكتب المجلس إلى عدم الموافقة على حضور المؤتمر أو الإذن للنواب المدعوين بالسفر، والمجلس ينفي وجود أي تمثيل برلماني رسمي له بهذا المؤتمر.

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