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جوني ديب مطالب بالاعتزال
جوني ديب

جوني ديب مطالب بالاعتزال

2017-07-01 22:39:27

يبدو أن كثير من النقاد والمهتمين بمجال السينما في هوليوود لم يرق لهم الفيلم الأخير للنجم الأمريكي الكبير جوني ديب.

طالب هؤلاء النقاد النجم العالمي البالغ من العمر 54 عاما، باعتزال التمثيل، وذلك بعد فشل الجزء الجديد من فيلمه الأخير “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”.

تتناول أحداث العمل مغامرة جديدة للكابتن “جاك سبارو”، حيث يقوم “سلازار” بإطلاق سراح مجموعة من أكثر أشباح القراصنة الموتى خطرًا من مثلث الشيطان، ويقوم الأشباح بالهجوم على القراصنة المتواجدين في البحر، بمن فيهم الكابتن “جاك سبارو” نفسه، والأمل الوحيد الباقي أمامه ﻹيقاف هذا الخطر هو أن يحوز على رمح بوسيدون الذي سيسمح له بالسيطرة على كافة البحور.

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