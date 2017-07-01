شاهد.. ياسمين عبدالعزيز في الساحل الشمال مع منى زكي وأحمد حلمي

سافرت الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز إلى الساحل الشمال لغسل عناء العمل، بعد انتهائها من تصوير مسلسل “هربانة منها”، وعرضه في شهر رمضان الماضي.

ياسمين شاركت جمهورها بمجموعة صور لها هناك، وكان برفقتها عدد من أصدقائها النجوم وهم الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، والفنان هشام ماجد والفنان شيكو.

الفنانة المصرية ظهرت في إحدى الصور مع هشام ماجد وشيكو، وعلقت عليها بقولها: “هربانة بشياكة” لتدمج اسم مسلسلها “هربانة منها”، واسم مسلسلهما “خلصانة بشياكة”.

ومسلسل «هربانة منها » بطولة مصطفى خاطر، هالة فاخر، وصلاح عبدالله، وأعاد ياسمين للدراما بعد غياب 15 عام.