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أديب: "حظنا المهبب أننا جينا الوقت ده"
عمرو اديب ـ برنامج كل يوم‎

أديب: "حظنا المهبب أننا جينا الوقت ده"

2017-07-01 22:36:18
كتب - متابعات

أكد الإعلامي عمرو أديب أن هناك حالة من الاستياء والغضب العارم، تسيطر على المصريين، بعد زيادة أسعار المواد البترولية، مردفًا: حظنا المهبب إننا جينا في الوقت ده.. الناس طهقانة ومش طايقة نفسها.. ومضايقة جدًا.. وشايفة إن الحياة من صعب لأصعب.. ولو البنزين زاد في سويسرا الناس هتزعل، والأسعار لما ارتفعت في قطر الناس اتضايقت.

وأبدى أديب، خلال برنامج “كل يوم”، المذاع على شاشة “أون إي”، غضبه الشديد من زيادة نسب التضخم الغير طبيعية، بعد قرار رفع أسعار المحروقات، مضيفًا: «الحقيقة إحنا عايشين مع حرامية.. والدولة مش قادرة تعملهم حاجة.. كله زود الأسعار 60%.. حتى السمكري رفع سعره أمس”.

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