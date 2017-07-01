أذاع برنامج “90 دقيقة” على فضائية “المحور” تسجيلا صوتيا للفنانة غادة عبد الرازق تتحدث فيه عن أزمة الفيديو الفاضح والذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاولت الفنانة خلال التسجيل نفي الفيديو، موضحة: “مش فارق معايا، وأنا واخدة على الفبركة والعبط وده أمر عادي خالص”.