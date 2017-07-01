أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مساء اليوم السبت، توجيهات بالقبض على الكاتب السعودي رمضان الجريدي، بعد نشر مقال له غالى فيه في مدح الملك، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صحيفة الجزيرة، التي نشرت المقال أمس الجمعة.

وقال الملك سلمان معلقا على المقال: “لفتت نظرنا وأثارت استغرابنا بعض العبارات الواردة في المقال، وما تضمنه من عبارات مدح لنا وثناء علينا، وأوصاف مغالية، جازف فيها، ومنها ما وصف رب العزة والجلال نفسه بها، وما وصف بها نبيه إبراهيم عليه السلام”.

وأضاف العاهل السعودي: “لا نقبل أمرا كهذا، مدركين خطورته، وخطورة التساهل فيه؛ كونه يمس جناب التوحيد”.