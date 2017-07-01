أعاد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، سبب زيادة سعر اسطوانة البوتاجاز إلى 100% بسبب تأثر المنتج المصرى بالعديد من المنتجات المستوردة والتى تتدخل فى إنتاج هذه المواد.

وقال الملا في حواره ببرنامج على مسئوليتى على شاشة “صدى البلد إن مصر تستورد غاز طبيعى وبنزين وسولار ب 800 مليون دولار شهريا، مضيفا أن الإنتاج المحلى يتم إنتاجه فى مصر، لكن جزءا كبيرا من قيمته من نصيب الشريك الأجنبى، مشيرا الى أن سعر تلك المواد الذى كان يتم التعامل به كان لا يتجاوز 40% من ثمنها الحقيقى وكانت تدعم من الدولة بنسبة 60%.

وتابع أن من يحدد رفع الأسعار مرة أخرى هو سعر خام “برنت” ومدى زيادة الإنتاج المحلى التى كلما زادت قللت من الإستيراد، اضافة الى ترشيد الاستهلاك وانخفاض سعر صرف الدولار.