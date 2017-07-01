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رويترز: بوتين أكد لـ"تميم" أهمية الدبلوماسية لإنهاء الأزمة العربية
الملك سلمان و بوتين

رويترز: بوتين أكد لـ"تميم" أهمية الدبلوماسية لإنهاء الأزمة العربية

2017-07-01 22:09:55

قال الكرملين اليوم السبت إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أهمية الدبلوماسية لإنهاء الأزمة بين قطر وعدة دول عربية خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأضاف في بيان أن زعيمي روسيا وقطر بحثا أيضا التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والاستثمار.

وكان الكرملين قال اليوم إن بوتين تحدث هاتفيا إلى عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن الخلاف مع قطر.

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