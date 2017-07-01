"الأوقاف": الجمعة يوم عمل لجميع القيادات الدينية التي تتقاضى بدلًا

أكدت وزارة الأوقاف أن يوم الجمعة هو يوم عمل لجميع القيادات الدينية التي تتقاضى بدل تحسين عن ذلك اليوم بأداء خطبة الجمعة وفق خطة الوزارة أو بمتابعة أدائها. وشددت ...