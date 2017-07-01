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قرارات تعيين من رئيس النيابة الإدارية الجديدة
النيابة الادارية

قرارات تعيين من رئيس النيابة الإدارية الجديدة

2017-07-01 22:10:05
كتب - متابعات

أمرت المستشارة رشيدة فتح الله، رئيس هيئة النيابة الادارية، بتعيين المستشار سمير محمد كمال مديراً للتفتيش الفني بالنيابة الإدارية.

وأصدرت قرارات أخرى بتعيين نائب لمدير إدارة النيابات ونواب فى عدد من الإدارات.

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