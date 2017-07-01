الكهرباء: اتخاذ التدابير لعودة التيار الكهربائي لجميع المناطق بالبدرشين والعياط والحوامدية في أقرب وقت2017-07-01 22:07:06
قال الدكتور أيمن حمزة، إنه في تمام الساعة 20:30 حدث انقطاع للتغذية الكهربية عن بعض مناطق بالبدرشين والعياط والحوامدية بجنوب الجيزة وذلك بسبب فصل الدائرتين (1) و (2) بخط جنوب /البدرشين جهد 66 ك.ف مما أدى الى انسحاب الجهد عن المحولات 2 و3 و5 بالبدرشين والمحول 3 بالحوامديه بحمل 95 م.و.
وأضاف المتحدث، في بيان اليوم /السبت/ - أنه تم على الفور تدبير التغذية البديلة لأحمال 45 م.و.، مشيرا إلى أن كل الجهود تتكاتف حاليا لسرعة توفير التغذية المتبقية وعودة التيار الكهربى بالكامل فى أقرب وقت ممكن.
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