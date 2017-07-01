اعلنت هيئة السكة الحديد تعطل حركة سير القطارات فى خطوط الصعيد بسبب سقوط كابل ضغط عالي على شريط السكة الحديد بين البدرشين والحوامدية.

وقال المهندس مدحت شوشة رئيس الهيئة انه نتيجة سقوط كابل كهرباء من خطوط الضغط العالى تسبب في تعطيل خط القاهرة. أسوان في المسافة بين البدرشين والحوامدية لحين رفع كابل الكهرباء حرصا على أمن وسلامة مسيىر القطارات.

وتعتذر هيئة السكة الحديد لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة حدوث بعض التاخيرات على خط القاهرة أسوان لأسباب خارجه عن إرادة الهيئة حرصا على سلامتهم.