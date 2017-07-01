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أتوبيس نقل عام يطيح بسور حديدي أمام المطابع الاميرية بإمبابة
أتوبيس نقل عام

أتوبيس نقل عام يطيح بسور حديدي أمام المطابع الاميرية بإمبابة

2017-07-01 21:47:36

اطاح اتوبيس نقل عام بسور حديدي أمام المطبعة الأميرية بإمبابة ما اسفر عن إصابة عدد من الأشخاص وانتقل علي الفور ضباط مباحث ومرور الجيزة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا بوقوع حادث تصادم امام المطابع الاميرية بامبابة وعلي الفور انتقلت قوة امنية ووجه اللواء هشام العراقي مدير امن الجيزة بسرعة فحص الحادث وتبين من التحريات ان اتوبيس نقل عام اثناء سيره اصطدم بسور حديدي امام المطابع الاميرية.

واسفر الحادث عن اصابة عدد من ركاب الاتوبيس يجري الان نقلهم الي المستشفي وحصر عددهم.

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