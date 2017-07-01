يستأنف مجلس النواب جلساته العامة بعد غد /الاثنين/ لأخذ الرأي النهائي على عدد من مشاريع القوانين، تتضمن مشروع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية.

كما سيأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2017-2018، ومشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017-2018، ومشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2017- 2018 والمتضمن في التقرير التكميلي للجنة الخطة والموازنة.