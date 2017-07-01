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مصر تتقدم على بورتريكو في كأس العالم للشباب
مباراة كرة سلة - مباراة سلة

مصر تتقدم على بورتريكو في كأس العالم للشباب

2017-07-01 21:53:38
كتب - متابعات

أحرز محمد اسامة جابر لاعب نادي سموحة و منتخب مصر في شوط المباراة الاول ثلاثيات قوية، جعلت منتخبنا يتقدم في منذ البداية ، في المباراة التي تقام الآن في استاد القاهرة الصالة المغطاة أمام منتخب بورتريكو ، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للشباب مصر 2017 .

كما تفوق دفاع المنتخب الوطني على نظيره البروتريكو ، ومنع الكثير من الهجمات ، مما جعل المنتخب يتقدم في شوط المباراة الأول بنتيجة قوية 26-13 .

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