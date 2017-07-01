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الخارجية الباكستانية تتهم الهند بنشر الإرهاب
الجنرال راحيل شريف، رئيس أركان الجيش الباكستاني السابق،‎

الخارجية الباكستانية تتهم الهند بنشر الإرهاب

2017-07-01 21:42:33

اتهم نفيس زكريا المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية الهند بنشر الإرهاب داخل باكستان.

ونقلت قناة (جيو) الباكستانية ـ في نشرتها مساء اليوم باللغة الإنجليزية عن المتحدث الباكستاني ـ قوله ” إن الأنشطة القمعية التي تمارسها الهند داخل كشمير المحتلة باتت مكشوفة أمام أنظار العالم”.

وأضاف المتحدث - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في إسلام آباد ـ ” إن الهند تستغل أراضي أفغانستان في تصعيد الإرهاب ضد باكستان والتي قامت بدورها بإبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي عن الجرائم الوحشية التي تمارسها في كشمير”.

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