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إسرائيل تفتح أبوابها أمام أمراء قطر للسياحة العلاجية
ترامب ونتنياهو

إسرائيل تفتح أبوابها أمام أمراء قطر للسياحة العلاجية

2017-07-01 21:34:22

استمرار للعلاقات الإسرائيلية – القطرية المتينة، والمتشعبة فى شتى المجالات الأمنية والاقتصادية والسياحية وغيرها، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، اليوم السبت، أن وزير السياحة الإسرائيلى ياريف ليفين، وافق على إحضار مرضى من دولة قطر للعلاج فى اسرائيل، وتحقيق دخل مالى كبير للدولة العبرية.

وأشارت يديعوت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو، يكثر مؤخرا من التلميح إلى تعميق العلاقات مع الدوحة، لافتة أن الأثرياء والأمراء القطريين سيدخلون خزينة تل أبيب الكثير من الملايين.

وادت الازمة بين السعودية ودول الخليج ومصر من ناحية وقطر من ناحية أخرى، إلى تسخين العلاقات بين تل أبيب وإمارة الفتة والإرهاب وقطر، فى الوقت الذى تحدث فيه تبادل للزيارات السرية بين الجانبين.


وأوضحت الصحيفة العبرية أنه خلال زيارته إلى بولندا، قال وزير السياحة الإسرائيلى أنه توجه إلى جهات رفيعة فى البيت الأبيض، وطلب منها التوسط بين وزارته وقطر، قائلا: “لم نصل بعد إلى مرحلة السياحة العادية من الدوحة لإسرائيل، لكن الدمج بين معرفتنا فى انقاذ الحياة وقدرتهم على الدفع مقابل ذلك تعتبر بالتأكيد مرحلة كبيرة لتسخين العلاقات”.

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