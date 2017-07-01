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شاهد.. أنشطة السيسي في أسبوع
الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس اللبناني

شاهد.. أنشطة السيسي في أسبوع

2017-07-01 21:29:31
كتب - متابعات

بثت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى، عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، “فيديو” يلخص أنشطة الرئيس خلال الأسبوع الماضى.

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