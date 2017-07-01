أكد أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق سيخوض مباراة كبيرة وصعبة غدا أمام فريق كابس يونايتد الزيمبابوي بدوي أبطال إفريقيا.

وقال الشناوي - في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي - إن الزمالك هدفه الفوز بهذه المباراة الصعبة، والعودة بالثلاث نقاط من زيمبابوي.. مضيفا أن الزمالك فريق كبير وقادر على تحقيق الانتصار خارج الديار.. موضحا أن اللاعبين على قدر المسئولية ويمتازون بالروح القتالية.

وتابع قائلا “أنا أتحدث بالنيابة عن الفريق ككل، أنا لدى إحساس أننا سنخوض مباراة كبيرة وإن شاء الله هنرجع من زيمبابوي بنتيجة إيجابية وننتتظر أهلي طرابلس بالقاهرة”.

واختتم الشناوي تصريحاته قائلا ” الزمالك مكانه الطبيعي في الأدوار النهائية بدليل الصعود في العام الماضي لنهائي دوري أبطال إفريقيا ومن قبل نصف نهائي الكونفدرالية.. كان هناك بعض العقبات في الفترة الماضية وهذا أمر طبيعي وسيتم تدراكها خلال الفترة المقبلة”.