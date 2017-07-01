بالفيديو.. الوداد يهزم القطن بثنائية والأهلي يتراجع للمركز الثالث2017-07-01 21:35:14
عاد فريق الوداد البيضاوي المغربي بفوز ثمين من الكاميرون بعد تغلبه اليوم السبت على مضيفه القطن بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “رومدا ادجيا” ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.
وافتتح أشرف بنشرقى التهديف للفريق المغربى فى الدقيقة 43، وأضاف نعيم أعراب الهدف الثانى للوداد فى الدقيقة 72، وطرد حكم المباراة مدافع القطن عبد الله ألينجار فى الدقيقة 68 من زمن اللقاء.
وكان فريق الأهلي قد تعادل سلبيًا مع مضيفه زاناكو الزامبى عصر اليوم فى نفس المجموعة.
وفي ضوء تلك النتائج حافظ زاناكو على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وتقدم الوداد للمركز الثانى برصيد 9 نقاط، وحل الأهلى ثالثًا بـ8 نقاط وأخيرًا القطن بدون رصيد.
-
بكري: الجيش حمى البلاد من حرب أهلية
احتفل الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري بالذكرى الرابعة لثورة “30 يونيو”، معتبرا اياها انتصار لإرادة الشعب المصري. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته ...Fri, 30 Jun 2017 10:22:54 GMT
-
بالصور.. مظاهرات بأمريكا منددة بقرار الحظر ضد المسلمين
شهدت ولايات أمريكية، مظاهرات منددة بقرار المحكمة العليا، بإمكانية التطبيق “المشروط” للأمر التنفيذي الذي أقره الرئيس دونالد ترامب، ويحظر دخول مواطني ست دول ...Fri, 30 Jun 2017 10:20:42 GMT
-
"شارموفرز" يفتتح فعاليات كأس العالم للسلة بحضور السيسي
قدم فريق شارموفرز أغانيه خلال فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة بمصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ...Sat, 01 Jul 2017 18:25:02 GMT
-
الأوقاف تطالب الأئمة عدم القيام بأعمال المأذونين إلا بإذن كتابي مسبق
طالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف عدم القيام بأي عمل من أعمال المأذونين إلا بإذن كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وبموافقة لجنة الموارد ...Sat, 01 Jul 2017 18:24:14 GMT
-
حريق في المدينة المنورة وإجلاء 120 شخصا
تمكنت فرق الدفاع المدني السعودي، اليوم السبت، من إخماد حريق اندلع في دار زائرين في المدينة المنورة، فيما تم إجلاء 120 نزيلا جميعهم سعوديون. وأوضح المتحدث الرسمي ...Sat, 01 Jul 2017 12:18:24 GMT
-
تعزيزات عسكرية تركية تصل إلى الدوحة
قالت وسائل إعلام قطرية، اليوم السبت، إن هناك دفعات تعزيزية من القوات التركية وصلت إلى الدوحة لتنضم إلى نظيرتها الموجودة حالياً بالدوحة والتي بدأت مهامها ...Sat, 01 Jul 2017 17:19:26 GMT
-
قبل افتتاح مونديال السلة.. تشديدات أمنية على بوابات استاد القاهرة
تشديدات أمنية ششهدتها الساعات الأخيرة قبل حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عامًا على بوابات استاد القاهرة الدولي. وتستعد صالة 1 بمجمع صالات استاد ...Sat, 01 Jul 2017 17:00:19 GMT
-
"الأوقاف": الجمعة يوم عمل لجميع القيادات الدينية التي تتقاضى بدلًا
أكدت وزارة الأوقاف أن يوم الجمعة هو يوم عمل لجميع القيادات الدينية التي تتقاضى بدل تحسين عن ذلك اليوم بأداء خطبة الجمعة وفق خطة الوزارة أو بمتابعة أدائها. وشددت ...Sat, 01 Jul 2017 16:55:51 GMT
-
موسيقى "هاميلتون" تدافع عن اللاجئين والمهاجرين بأمريكا
أصدر الموسيقي لين-مانويل ميراندا ما سماه “ردا موسيقيا” على الجدل السياسي الدائر في الولايات المتحدة بشأن الهجرة مستوحى من مسرحيته الغنائية الشهيرة “هاميلتون” ...Sat, 01 Jul 2017 08:26:15 GMT