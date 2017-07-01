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بالفيديو.. الوداد يهزم القطن بثنائية والأهلي يتراجع للمركز الثالث
فريق الوداد المغربي

بالفيديو.. الوداد يهزم القطن بثنائية والأهلي يتراجع للمركز الثالث

2017-07-01 21:35:14
متابعات

عاد فريق الوداد البيضاوي المغربي بفوز ثمين من الكاميرون بعد تغلبه اليوم السبت على مضيفه القطن بنتيجة 2/0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “رومدا ادجيا” ضمن منافسات الجولة الثالثة عن المجموعة الرابعة بدورى أبطال أفريقيا.

وافتتح أشرف بنشرقى التهديف للفريق المغربى فى الدقيقة 43، وأضاف نعيم أعراب الهدف الثانى للوداد فى الدقيقة 72، وطرد حكم المباراة مدافع القطن عبد الله ألينجار فى الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

وكان فريق الأهلي قد تعادل سلبيًا مع مضيفه زاناكو الزامبى عصر اليوم فى نفس المجموعة.

وفي ضوء تلك النتائج حافظ زاناكو على صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، وتقدم الوداد للمركز الثانى برصيد 9 نقاط، وحل الأهلى ثالثًا بـ8 نقاط وأخيرًا القطن بدون رصيد.

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