أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي اليوم السبت أنه سيتم غدًا الأحد إصدار قرار وزاري بتغليظ العقوبات على من يحاول التلاعب بالسلع التموينية المدعمة طبقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن.

وأوضح الوزير - في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستثمار - أن دعم الطاقة يفيد الفقير قبل الغني، مشيرًا إلى أن اجتماع اليوم، برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وبحضور 13 وزيرًا، ناقش كافة السبل والإجراءات من قِبل الحكومة لتحقيق العدالة الاجتماعية الحقيقة التي نسعى إلى تطبيقها على أرض الواقع.

وأشار إلى أن زيادة الدعم من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا للفرد على البطاقة التموينية تعني اهتمام الحكومة بمحدودي الدخل.

وقال وزير التموين إن الوزارة أعلنت - عقب تحريك أسعار الوقود - ثبات أسعار القمح وسير المنظومة كما هي دون تغيير، لافتًا إلى أن سعر أنابيب البوتاجاز - التي أصبحت بـ30 جنيهًا -جاء نتيجة لتأمين الإجراءات الرادعة لكل من يحاول التلاعب بأية سلعة مدعمة، منوهًا بأن هذا الأمر سيتصدر مائدة المناقشات لمجلس المحافظين المقرر يوم /الثلاثاء/ المقبل.

وأضاف أن الحكومة أعطت توجيهات للمحافظين بضبط الأسعار بمختلف الأسواق لمختلف السلع المدعمة، لافتًا إلى أن تخفيض الدعم جاء نتيجة لزيادة الدين العام، وعلى الجميع تحمل العبور من عنق الزجاجة، ولا يوجد اختيارات أخرى للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وتابع الوزير أن هناك اجتماعًا يوم /الثلاثاء/ مع غرفة الشعب التجارية لوضع ضوابط للأسعار والرقابة على الأسواق وتحديد الاستمرار في الحفاظ على أسعار السلع الغذائية عقب قرارات تحريك أسعار الوقود.

وأكد وزير التموين أنه تم تفويض رئيس الوزراء ووزير البترول في اجتماع الحكومة الأخير قبل العيد لاتخاذ توقيت إعلان رفع أسعار المحروقات، مشددًا على أن عملية الإصلاح الاقتصادي مستمرة.