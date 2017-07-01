قال اللواء محمد نور الدين، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حركة التنقلات الكبرى التي أجراها وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار للتحفيز، مطالبا بالتوقف عن “شيطنة” الأفراد في الأعمال الدرامية.

وظهر الشرطي “زينهم”، في مسلسل “كلبش” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وقام بأداء دور أمين الشرطة الفاسد.

وأضاف “نور الدين”، في مداخلة هاتفية لبرنامج “رأي عام”، على قناة “TeN”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، اليوم السبت، أن وزير الداخلية اتخذ القرار في إطار سياسة الثواب والعقاب وعقاب الفرد على تقرير الامتياز السنوي، ومن لم يحافظ على الامتياز في عمله سيتم عقابه بالنقل.

وأشار “نورالدين”، إلى أن هناك أعباء على مديري الأمن بشأن توفير سكن لأمناء الشرطة المنتقلين إلى المديرية سيعمل بها.

وتابع: “أتمنى التوقف عن شيطنة الأمناء في المسلسلات، فالأفراد يقدموا أرواحهم جنب لجنب مع الضباط، والحركة العامة للتنقلات دي في إطار سياسة التحفيز”.