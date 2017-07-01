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تشكيل لجنة شعبية لمواجهة الإخوان والتنظيمات السرية فى الخليج

تشكيل لجنة شعبية لمواجهة الإخوان والتنظيمات السرية فى الخليج

2017-07-01 20:49:11
كتب - متابعات

كشف المحلل السياسى الكويتى ورئيس المنتدى الخليجى للأمن والسلام، العقيد ركن متقاعد الدكتور فهد الشليمى، عن تشكيل اللجنة الشعبية لمواجهة تنظيم الإخوان والجماعات السرية والتنظيمات المتطرفة فى دول الخليج، مؤكدا أن اللجنة ستكون بجهود أبناء الخليج.

وقال الشليمى خلال مقطع فيديو اليوم السبت إن اللجنة ستعمل على كشف مخططات تلك الجماعات لإسقاط الأنظمة، موضحا أن الإخوان قادوا ثورات أدت لتدمير البلدان العربية ويمارسون إرهاب فكرى على من ينتقدهم.

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