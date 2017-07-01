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عبد المحسن سلامة: افتتاح مركز تدريب النقابة الأسبوع المقبل
عبد المحسن سلامة

عبد المحسن سلامة: افتتاح مركز تدريب النقابة الأسبوع المقبل

2017-07-01 20:43:22

أعلن نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، أن افتتاح مركز تدريب النقابة وكذلك افتتاح الكافتيريا بعد تجديدها ، سيتم الأسبوع المقبل.
وأضاف سلامة - في تصريح اليوم /السبت/ - أن اجتماع هيئة المكتب الذي عقد اليوم اعتمد العلاوة الدورية للموظفين العاملين بالنقابة بنسبة 10%، وأنه تمت مناقشة طلبات الحصول على إعانات، وأمور أخرى خاصة بالصحفيين.

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