قال سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين حاتم زكريا إن اجتماع هيئة مكتب النقابة، برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، الذي عُقد اليوم السبت، دار حول بعض الأمور الداخلية الخاصة بالنقابة وبعض المشاكل البسيطة للزملاء والموظفين، كما شمل تقييم أداء المجلس خلال الفترة الأخيرة، الذي وصفه بأنه “أداء جيد”.

ونفى زكريا في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ،التطرق لمشكلة المواقع الإخبارية المحجوبة، موضحًا أن هذا الموضوع تم بحثه أكثر من مرة من جانب النقابة، قبل تصديره للمجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام لمناقشته والتواصل مع الأجهزة المعنية، لافتًا إلى أن هناك منحى جيدًا بالنسبة لبعض المواقع، ولكن ليست هناك اتفاقات نهائية بعد على إنهاء حجبها.

وأكد أن مجلس النواب سيتجه لسن تشريع خاص بالمواقع بصفة عامة سواء المواقع المحجوبة أو مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت جزءًا من العمل العام، والتي أصبحت تحتاج لتشريعات قانونية محددة لضبط المشهد الإعلامي كله.

وأعرب سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين عن تمنيه أن تسير الأمور في الإطار الصحيح، قائلًا إن هذا الموضوع يهم النقابة، نظرًا لأن هناك العديد من الزملاء النقابيين الذين يعملون في هذه المواقع.

وحول موقعي البورصة ودايلي نيوز إيجيبت المحجوبين، وهما أيضًا صحيفتان، أوضح زكريا أن عددًا كبيرًا من الصحفيين العاملين بهما لا يحصلون على رواتب؛ لأنه ليست هناك شركة تشرف على العمل بعد التحفظ على أموال الشركة صاحبة الصحيفتين، منوهًا بأن هناك محاولات للتواصل مع الشركة التي تتولى تسيير أعمالهما كي يحصل الزملاء على رواتبهم.