شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل انطلاق بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عامًا، المقرر إقامتها خلال الفترة من الأول حتى التاسع من يوليو الجاري، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

وقوبل الرئيس السيسي عند دخوله الصالة المغطاة بموجة من التصفيق الحار والترحيب، فيما انطلق حفل الافتتاح بأغنية ألي يووب لفريق شارموفرز المصري.

حضر حفل الافتتاح - إلى جانب الرئيس السيسي - رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، ووزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وأعضاء الوفود المشاركة.

وعقب انتهاء الفقرة الغنائية بحفل افتتاح كأس العالم لكرة السلة للشباب، عرضت أعلام الدول المشاركة وعددها 16 فريقا من مختلف قارات العالم.

وعقب طابور العرض ألقى رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة مجدي أبو فريخة، كلمة رحب فيها بحضور الرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وأعضاء البعثات الرياضة للدول المشاركة والوفود المشاركة لحضورهم حفل المونديال.

وقدم أبو فريخة الشكر للرئيس السيسي على رعاية ودعمه للمونديال وإقامته على أرض السلام والمحبة مصر، مؤكدا أن مثل هذه المونديالات تعد فرصة لنشر السلام بين شباب العالم.

كما قام ممثل الاتحاد الدولي لكرة السلة، بإلقاء كلمة رحب فيها بحضور الرئيس السيسي والوفود المشاركة والجماهير، متمنيا للجميع وقتا طيبا مع المونديال، مؤكدا قدرة مصر على تنظيم مثل هذه البطولة الكبرى، التي تعد ثاني أكبر بطولات كرة السلة في العالم.

ووجه الرئيس السيسي الشكر لجميع الحضور، مرحبا بهم في مصر أرض المحبة والسلام.. عقب ذلك أعلن عن انطلاق المونديال، قائلا: “بسم الله الرحمن الرحيم.. على بركة الله نفتتح بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19.. مصر 2017”.

وعقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب، بدأت مراسم مباراة الافتتاح بين منتخبي مصر وبورتريكو.

وعقب انتهاء مراسم الافتتاح، غادر الرئيس السيسي الصالة المغطاة باستاد القاهرة وسط تصفيق حار من قبل الجماهير.