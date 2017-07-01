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غدا.. قداس الأربعين لشهداء حادث المنيا الإرهابي بكنيسة الجرنوس بمغاغة
هجوم المنيا

غدا.. قداس الأربعين لشهداء حادث المنيا الإرهابي بكنيسة الجرنوس بمغاغة

2017-07-01 20:35:19

يُقام غدا الأحد، قداس الأربعين لشهداء حادث المنيا الإرهابي الذي وقع في شهر مايو الماضي، والذي أسفر عن استشهاد 28 شخصا وإصابة آخرين إثر قيام مجهولون يستقلون ثلاث سيارات دفع رباعي بإطلاق النيران بشكل عشوائي تجاه حافلة تقل عددا من المواطنين الأقباط أثناء سيرها بأحد الطرق الفرعية الصحراوية متجهة إلى دير الأنبا صموئيل غرب مدينة العدوة.
وصرح مصدر كنسي، اليوم /السبت/، بأن القداس سيقام بكنيسة دير الجرنوس بمغاغة لعشر شهداء، منهم 7 شهداء من أبناء قرية دير الجرنوس، و2 من قرية الشيخ زياد وآخر من مغاغة، موضحا أن القداس سيحضره عدد كبير من رجال الدين المسيحي بالمنيا والقاهرة وأسيوط.

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