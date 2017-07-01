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ضاحى خلفان: "الحزم 3 يوليو.. إما نعم وإلا إلى اللقاء مع حاكم قطرى جديد"
ضاحي خلفان

ضاحى خلفان: "الحزم 3 يوليو.. إما نعم وإلا إلى اللقاء مع حاكم قطرى جديد"

2017-07-01 20:34:31

أكد ضاحى خلفان، رئيس شرطة دبى السابق،  أن قطر دمرت قطر الوطن العربى تدميرا بالغا ولا تزال تحاول صنع المزيد، مشددًا على أن الحزم فى 3 يوليو إما نعم وإلا إلى اللقاء مع حاكم قطرى جديد.

وقال خلفان، فى سلسلة تدوينات عبر حسابه على تويتر: “قاد حمد بن جاسم آبان حكم حمد بن خليفة قطر، لدرجة أن الحاكم الأول وهو حمد بن خليفة أصبح يعد الرجل الثالث فى الإمارة، اليوم يحاول حمد بن جاسم التشويش على تميم بكل ما أوتى من مكر”.

وتابع خلفان: “عقلاء قطر يجب أن يتنبهوا لما يجرى، حمد بن جاسم إذا ترك سيبتلع السلطة”، مؤكدًا على أن وسطاء الجماعات الإرهابية كلهم مسجلين فى جزيرة نتنياهو من قطر أو فى قطر، وإنه بعد كل تلك السنوات من المماطلة القطرية يعتبر مطلب الحوار من الدوحة لعب عيال، وأن الحزم سيكون فى 3/ 7، إما نعم وإلا إلى اللقاء مع حاكم قطرى جديد”.
وأضاف رئيس شرطة دبى السابق، أنه على جميع الشركات التى تعمل فى الدوحة الاختيار بين الدوحة ودول السلام الخليجى، دول السلام الخليجى دول لا تتعامل مع الجماعات الإرهابية ولا تتعامل مع من يتعامل مع الإرهابيين.

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