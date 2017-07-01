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"شارموفرز" يفتتح فعاليات كأس العالم للسلة بحضور السيسي
عضو فريق شارموفرز

"شارموفرز" يفتتح فعاليات كأس العالم للسلة بحضور السيسي

2017-07-01 20:21:55
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قدم فريق شارموفرز أغانيه خلال فعاليات افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة بمصر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ووزير الشباب والرياضة، ولفيف من كبار مسئولى الدولة.

كما شهد افتتاح بطولة كأس العالم للسلة للشباب تحت 19 عاما حضور كبير من الجماهير المصرية، بالصالة المغطاة باستاد القاهرة.

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