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الأوقاف تطالب الأئمة عدم القيام بأعمال المأذونين إلا بإذن كتابي مسبق
وزارة الاوقاف

الأوقاف تطالب الأئمة عدم القيام بأعمال المأذونين إلا بإذن كتابي مسبق

2017-07-01 20:18:16

طالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف عدم القيام بأي عمل من أعمال المأذونين إلا بإذن كتابي مسبق من رئيس القطاع الديني بالوزارة، وبموافقة لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أنه في حالة عقد القران بالمسجد أو بأحد دور المناسبات التابعة له، يجب على القائمين على أمر المسجد وعلى رأسهم إمام المسجد التحقق من شخصية المأذون، سواء بمعرفته الشخصية كابن من أبناء المنطقة المعروفين أو من خلال الاطلاع على هويته، وعدم السماح لغير المأذونين الشرعيين بإجراء أي عقد بالمسجد، ويستثنى من ذلك ما إذا قدّم المأذون وفي وجوده أحد العلماء لإجراء صيغة العقد الشرعي تكريما له.
وأشار بيان الوزارة إلى أن الهدف من ذلك الإجراء هو الحفاظ على عدم الوقوع في أية أخطاء أو مخالفات يمكن أن تتم من بعض وكلاء المأذونين أو غيرهم، وحرصًا على احترام القانون والتخصص في كل شيء.

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