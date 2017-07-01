 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 09:45 مساءً
روابط سريعة
بالصور.. السيسي يصل استاد القاهرة لحضور افتتاح كأس العالم لكرة السلة للشباب
السيسى يصل استاد القاهرة

بالصور.. السيسي يصل استاد القاهرة لحضور افتتاح كأس العالم لكرة السلة للشباب

2017-07-01 20:12:28
متابعات

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الصالة المغطاة باستاد القاهرة لحضور افتتاح كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عاما خلال الفترة من 1 وحتى 9 يوليو الجاري.

وكان في استقبال السيسي لدي وصوله رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل ووزير الرياضة المهندس خالد عبد العزيز.

السيسى يصل استاد القاهرة2

السيسى يصل استاد القاهرة3

السيسى يصل استاد القاهرة4

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3