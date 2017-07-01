قامت السلطات الألمانية اليوم / السبت / بإجلاء نحو 1500 شخص من منازلهم بعد العثور على قنبلة حية تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية جنوب شرق ألمانيا.

وذكرت شبكة // ايه بى سى نيوز // الإخبارية الأمريكية ، أن السلطات الألمانية قامت أيضا بنقل أكثر من 100 سجين إلى مكان غير معروف بعد اكتشاف هذه القنبلة في مدينة ” ريجنسبرج ” لوجودها على بعد عدة أمتار من مبنى السجن خلال اقامة مشروع للبناء .