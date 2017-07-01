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إجلاء 1500 شخص بعد العثور على قنبلة حية جنوب شرق ألمانيا
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إجلاء 1500 شخص بعد العثور على قنبلة حية جنوب شرق ألمانيا

2017-07-01 20:16:59

قامت السلطات الألمانية اليوم / السبت / بإجلاء نحو 1500 شخص من منازلهم بعد العثور على قنبلة حية تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية جنوب شرق ألمانيا.

وذكرت شبكة // ايه بى سى نيوز // الإخبارية الأمريكية ، أن السلطات الألمانية قامت أيضا بنقل أكثر من 100 سجين إلى مكان غير معروف بعد اكتشاف هذه القنبلة في مدينة ” ريجنسبرج ” لوجودها على بعد عدة أمتار من مبنى السجن خلال اقامة مشروع للبناء .

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