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رفعت السعيد: السيسي يعلم أن الشعب يحبه
الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع الوطني التقدمي

رفعت السعيد: السيسي يعلم أن الشعب يحبه

2017-07-01 20:21:12
كتب - متابعات

أكد الدكتور رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدرك أن الشعب المصري يحبه وعلى استعداد أن يتحمل معه العبء ويسانده ولكن لابد من حماية الشعب المصري من ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أنه لابد من إصدار قانون لمنع تلاعب التجار فى الأسعار بحيث لا يفرض أحد أسعار غير مستحقة، معلقا:  “رئيس الوزراء بيزعل من التسعيرة الجبرية”.
وتابع في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج “صالة التحرير” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، مساء السبت، أن بعض التجار مستفيدين مما يحدث ويريدون الاستمرار لتحقيق مكاسب شخصية ورئيس الوزراء يخضع لهم، متابعًا: “رئيس الوزراء الذى لا يستطيع مواجهة التجار بالقانون والعدل والحق يستقيل”.

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