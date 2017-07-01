 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 08:10 مساءً
روابط سريعة
الإسكان: صدور قانون تعويضات شركات المقاولات خلال أيام
الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‎

الإسكان: صدور قانون تعويضات شركات المقاولات خلال أيام

2017-07-01 19:22:48

قال وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عقد اجتماعا وزاريا موسعا بحضور 13 وزيرا لمتابعة المشروعات الخاصة بكل الوزارات وحركة العمل في كل وزارة وعدم وجود تأثير لقرار تحريك أسعار الوقود الأخيرة، مشيرًا إلى صدور قانون تعويض شركات المقاولات خلال أيام.
وأضاف مدبولي - في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة العامة للاستثمار، اليوم /السبت/ - أنه كان هناك تركيز على سرعة صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات نتيجة قرارات تحرير أسعار الصرف، منوهًا بوجود لجنة تم تشكيلها لتحديد نسب التعويضات.
وتابع أنه سيتم صدور قانون خلال الأيام المقبلة لصرف التعويضات لشركات المقاولات.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3