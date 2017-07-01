قال وزير الإسكان المهندس مصطفى مدبولي، إن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل عقد اجتماعا وزاريا موسعا بحضور 13 وزيرا لمتابعة المشروعات الخاصة بكل الوزارات وحركة العمل في كل وزارة وعدم وجود تأثير لقرار تحريك أسعار الوقود الأخيرة، مشيرًا إلى صدور قانون تعويض شركات المقاولات خلال أيام.

وأضاف مدبولي - في مؤتمر صحفي عقده بمقر الهيئة العامة للاستثمار، اليوم /السبت/ - أنه كان هناك تركيز على سرعة صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات نتيجة قرارات تحرير أسعار الصرف، منوهًا بوجود لجنة تم تشكيلها لتحديد نسب التعويضات.

وتابع أنه سيتم صدور قانون خلال الأيام المقبلة لصرف التعويضات لشركات المقاولات.