وجَّه وزير خارجية قطر، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني دعوة للدول العربية إلى الحوار والتفاوض قبل أن ترد الدوحة على مطالبها، مؤكدًا أن بلاده ترفض قائمة المطالب العربية ولن تقبل أي شيء ينتهك سيادتها.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية عن الوزير القطري قوله في مؤتمر صحفي اليوم، السبت، في العاصمة الإيطالية روما: إن الغرض من المطالب التي قدمتها “دول الحصار” هو فرض آلية رقابة على قطر، مؤكدًا أن الدوحة تحاول اتخاذ مواقف بناءة مع الوساطة الكويتية.

وبين، وزير الخارجية القطري أن قطر لديها أكثر من 13 ألف حالة إنسانية تأثرت جراء الحصار، فيما يعتبر عقابًا جماعيًا، مؤكدًا أن قطر ليس لديها مخاوف ومستعدة لمواجهة أي تداعيات بعد انتهاء مهلة “دول الحصار”.

وبالنسبة لقناة الجزيرة، قال “آل ثاني”: إن قطر لن تغلقها ومن يريد إغلاقها فعليه أن يوجد ويؤسس قناة تضاهيها.