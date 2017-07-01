أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وكابس يونايتد الزيمبابوي، والذي أقيم مساء اليوم السبت ، بعاصمة زيمبابوي هراري، أن يرتدي الزمالك الزي الأبيض التقليدي في المباراة، وسيرتدي حارس الزمالك زيا باللون الأسود.. فيما يرتدي فريق كابس يونايتد الزي الأخضر الكامل، ويرتدي حارس المرمى الزي الأصفر الكامل.

وحضر الاجتماع الفني ممثلا عن الزمالك كلا من عضو مجلس إدارة النادي ورئيس البعثة هاني زادة، والمدير الإداري حمادة أنور، وأيمن فريد الطبيب، وحسني خطاب مترجم الفريق، بالإضافة إلى مسؤول الأمن الزيمبابوي، والذي تسلم موعد تحرك الزمالك من أجل تأمين البعثة.

وحدد مراقب المباراة تمام الساعة الواحدة والربع موعدا لتحرك الفريق من فندق الإقامة إلى الملعب.

وفي سياق أخر، توجه محمد إبراهيم لاعب الفريق برفقة الجهاز الطبي للفريق إلى أحد مراكز الأشعة بمدينة هراري، من أجل عمل أشعة للاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها خلال مران الأمس، وكانت السبب في استبعاده من مواجهة الغد أمام كابس يونايتد.

وأدى إبراهيم تدريبات علاجية في مران اليوم، وفضل الجهاز الفني أن يجري أشعة للاطمئنان، خاصة أن الكدمة في نفس موضع العملية الجراحية السابقة التي خضع لها اللاعب.