حقق المنتخب الفرنسي فوزا مستحقا على حساب منتخب الأرجنتين بنتيجة (62 - 53)، في أولى مبارياتها في بطولة العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عامًا.

انتهى الربع الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة (21 - 8)، وواصل المنتخب الفرنسي تفوقه في الربع الثاني لينتهي الشوط الأول بنتيجة (39 - 23).. وبعدها واصل المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات الأمور لينهي الربع الثالث بنتيجة (52 - 36)، قبل أن يحسم المباراة في الربع الأخير بنتيجة (62 - 53).

يذكر أن كلا المنتخبين يتواجدان في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي نيوزيلندا وكوريا الجنوبية.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم للشباب تقام في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بداية من اليوم وحتى التاسع من يوليو الجاري.