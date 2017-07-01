 Moheet on google
السبت 1 يوليو 2017 08:14 مساءً
روابط سريعة
فرنسا تفوز على الأرجنتين في أولى مبارياتها بمونديال الشباب لكرة السلة
كرة السلة

فرنسا تفوز على الأرجنتين في أولى مبارياتها بمونديال الشباب لكرة السلة

2017-07-01 19:12:57
أ ش أ

حقق المنتخب الفرنسي فوزا مستحقا على حساب منتخب الأرجنتين بنتيجة (62 - 53)، في أولى مبارياتها في بطولة العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عامًا.

انتهى الربع الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بنتيجة (21 - 8)، وواصل المنتخب الفرنسي تفوقه في الربع الثاني لينتهي الشوط الأول بنتيجة (39 - 23).. وبعدها واصل المنتخب الفرنسي سيطرته على مجريات الأمور لينهي الربع الثالث بنتيجة (52 - 36)، قبل أن يحسم المباراة في الربع الأخير بنتيجة (62 - 53).

يذكر أن كلا المنتخبين يتواجدان في المجموعة الأولى، إلى جانب منتخبي نيوزيلندا وكوريا الجنوبية.
تجدر الإشارة إلى أن بطولة كأس العالم للشباب تقام في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة بداية من اليوم وحتى التاسع من يوليو الجاري.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3