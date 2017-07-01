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وزير البترول يكشف كواليس زيادة أسعار المحروقات
المهندس طارق الملا وزير البترول ‎

وزير البترول يكشف كواليس زيادة أسعار المحروقات

2017-07-01 19:28:59
كتب - متابعات

فى حلقة خاصة واىستثنائية من برنامج ” على مسئوليتى ” مع الاعلامى احمد موسى فى الثامنة مساء اليوم السبت عبر شاشة صدى البلد ،  يستضيف المهندس طارق الملا وزير البترول فى أول حوار تليفزيونى عقب زيادة أسعار المحروقات.

ويتناول اللقاء مناقشة اسباب تحريك أسعار الوقود وانعكاس ذلك على باقى السلع ، وخطة الحكومة ووزارة البترول ، وكيفية الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية

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