فى حلقة خاصة واىستثنائية من برنامج ” على مسئوليتى ” مع الاعلامى احمد موسى فى الثامنة مساء اليوم السبت عبر شاشة صدى البلد ، يستضيف المهندس طارق الملا وزير البترول فى أول حوار تليفزيونى عقب زيادة أسعار المحروقات.

ويتناول اللقاء مناقشة اسباب تحريك أسعار الوقود وانعكاس ذلك على باقى السلع ، وخطة الحكومة ووزارة البترول ، وكيفية الارتقاء ببرامج الحماية الاجتماعية