وقع حادث إرتطام سيارة نقل حقائب بطائرة تابعة لشركة خدمات البترول الجوية داخل مطار القاهرة، مما تسبب في حدوث تلفيات بها وإلغاء رحلتها إلى رأس شقير وتحرير محضر بالواقعة وسحب الطائرة لإصلاح التلفيات .

وأكد مصادر ملاحية بمطار القاهرة أن رجال الأمن تلقوا بلاغا من مسئول شركة خدمات البترول الجوية بتعرض إحدى طائرات الشركة وهى من طراز داش 8 ومسجلة بحروف ــ SU_GBH ــ لحادثة إرتطام سيارة نقل حقائب خلال وقوفها على موقع 36 إستعدادا للإقلاع إلى رأس شقير برحلة رقم 111 وحدوث تلفيات فى جهاز الهوائى الخاص بالإتصالات وبحوض الصرف الخاص بدورة مياه الطائرة وأن سبب ذلك قيام السائق ” ن . ف ” بترك سيارة نقل الحقائب على موقع 41 دون تثبيت الفرامل الخاص بها وتحركها إلى موقع الطائرة وإحداث التلفيات بها وأنه تم إلغاء الرحلة على أن يتم سحب الطائرة لإصلاح التلفيات بعد إنتهاء التحقيقات وقام رجال الشرطة بتحرير محضر للسائق والتحفظ على سيارة نقل الحقائب لحين حضور النيابة المختصة للمعاينة.