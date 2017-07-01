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هل اعتزل أحمد شفيق السياسة؟
احمد شفيق

هل اعتزل أحمد شفيق السياسة؟

2017-07-01 18:56:08
كتب - متابعات

قال حزب الحركة الوطنية المصرية، إن الأنباء المتداولة على بعض المواقع الإخبارية والتى تزعم أن الفريق أحمد شفيق رئيس الحزب اعتزل العمل السياسي، ليست الا مجرد أقاويل مجهولة المصدر ولا تخص سوى من يروجها.

وتابع الحزب في بيان له أن أى أخبار عن الفريق شفيق هى والعدم سواء طالما لم يصدر بشأنها تصريح مباشر من الفريق شفيق ذاته، وطالما لم تُنشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي ” الفيس بوك ” أو على الصفحة الرسمية لحزب الحركة الوطنية المصرية، مطالبا الجميع بتحرى الدقة وعدم استقاء المعلومات إلا من مصادرها الرسمية فقط.

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