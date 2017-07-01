أكدت وزارة الأوقاف أن يوم الجمعة هو يوم عمل لجميع القيادات الدينية التي تتقاضى بدل تحسين عن ذلك اليوم بأداء خطبة الجمعة وفق خطة الوزارة أو بمتابعة أدائها.

وشددت الوزارة - في بيان اليوم /السبت/ - أن مكان عمل كل قيادة هو نطاق عملها لا نطاق سكنها، وعلى جميع مديري المديريات والإدارات موافاة الوزارة بخطة عملهم في أداء أو متابعة خطبة الجمعة، وأن يوم السبت هو يوم الإجازة الرسمي لهؤلاء القيادات، وفي حالة اقتضاء مصلحة العمل لعمل أي من القيادات يوم السبت، ستطبق قواعد الأجر الإضافي لمن يعمل منهم.

وأوضح البيان أن تلك التوجيهات تأتي حرصًا على حسن سير العمل وانضباطه، والتأكيد على الحفاظ على هيبة المنبر وعدم اختطافه من أية جهة مرة أخرى أو السماح بتوظيفه بأي شكل من الأشكال لصالح أية جماعة من الجماعات المتطرفة أو المتشددة أو تلك التي تحاول توظيف المنابر لأغراضها الخاصة، مع التأكيد على النأي بالمساجد عن جميع الصراعات السياسية والحزبية.