خضع شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي عقب مباراة الفريق أمام زاناكو الزامبي، التي أقيمت عصر اليوم السبت، ضمن الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

واشتكى إكرامي من آلام في الظهر بسبب معاناته من حزام ناري، حيث تحامل اللاعب على نفسه وشارك في لقاء زاناكو وهو يعاني من الإصابة.

وفحص الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي، اللاعب طبيا عقب المباراة، للتأكد من سلامته من أية إصابة، وطمأن اللاعب على حالته، ووضع له برنامجا علاجيا للتخلص من الآلام.