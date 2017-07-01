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قبل افتتاح مونديال السلة.. تشديدات أمنية على بوابات استاد القاهرة
حملة امنية ـ الامن ـ الشرطة المصرية

قبل افتتاح مونديال السلة.. تشديدات أمنية على بوابات استاد القاهرة

2017-07-01 18:50:19
كتب - متابعات

تشديدات أمنية ششهدتها الساعات الأخيرة قبل حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة السلة للشباب تحت 19 عامًا على بوابات استاد القاهرة الدولي.

وتستعد صالة 1 بمجمع صالات استاد القاهرة الدولي لحفل افتتاح بطولة مونديال كرة السلة للشباب بحضور كل من وزير الشباب والرياضة خالد عبدالعزيز ومجدي ابوفريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة السلة.

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