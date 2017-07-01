كيف سيكون آي فون 2020؟

بناء على التطورات التي شهدها جهاز آي فون من أبل على مدى السنوات العشر الماضية، وضع بعض الخبراء في هذا المجال تصورا لما سيكون عليه آيفون عام 2020. وقال الخبراء في موقع ...